Überhitzte Bremsen – Zug fängt Feuer

Biblis.Gegen 2 Uhr ist in der Nacht von Freitag auf Samstag in Biblis ein Zugwaggon in Brand geraten. Beim Einfahren in den Bibliser Bahnhof überhitzten die Bremsen und lösten den Brand aus. Während der Zugführer versuchte, die Flammen mit einem Handfeuerlöscher zu bekämpfen, alarmierte die Bahnhofsleitung die Feuerwehr, die die heißgelaufenen Bremsen mit Wasser abkühlte. In dem betroffenen Waggon war den Angaben zufolge Leim enthalten, Menschen kamen nicht zu Schaden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 26.08.2019