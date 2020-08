Übers Internet zum Wildschweinbraten für den Grill

Bergstraße.Den Urlaub verbringen viele Familien dieses Jahr zu Hause. Da liegt es nahe, sich die Urlaubsgefühle in den eigenen Garten oder auf den Balkon zu holen. Die besten Voraussetzungen also für eine ausgiebige Grillsaison, könnte man meinen. An einem reichhaltigen Angebot diverser Grillgeräte fehlt es jedenfalls nicht: Vom Elektrogrill für die Küche über den praktischen Gasgrill, den Smoker für Profis, den Kugelgrill für die Allrounder bis hin zum faltbaren Picknickgrill bietet der Handel alles, was das Herz begehrt.

Das gilt aber nur für die Ausrüstung. Die Corona-Krise hat vielen von uns nämlich nicht nur die Urlaubspläne durchkreuzt, sondern auch den Appetit auf Fleisch erheblich beeinträchtigt. Die Pandemie hat ein weiteres Mal die Missstände an vielen deutschen Schlachthöfen deutlich gemacht und in das Interesse einer breiten Öffentlichkeit gerückt. Dabei sind die Zustände in den Schlachtbetrieben und die teilweise unwürdigen Arbeitsbedingungen der Werkarbeiter nur das letzte Glied in der Kette einer Fleischindustrie, deren Geschäftsmodell das Wohl von Menschen und Tieren häufig ausblendet.

Also doch keine Grillsaison? Oder nur gegrillte Auberginen und Kartoffelschnitzel? Das ist sicherlich eine Möglichkeit, aber auch für Fleischliebhaber bieten sich Alternativen, die mit einem guten Gewissen vereinbar sind. Denn ganz Deutschland ist flächendeckend in Jagdreviere aufgeteilt, in denen die verantwortlichen Jäger zuverlässig bestes Fleisch anbieten – von Tieren, die in freier Wildbahn aufgewachsen sind und ohne vorausgehenden Stress erlegt wurden. Mehr „bio“ geht nicht.

Damit es sich zudem garantiert um Wild aus der Region handelt, hat der Jagdklub St. Hubertus Bergstraße einen neuen Service eingerichtet. Auf seiner Homepage findet sich eine Liste mit Revierpächtern, die Wildbret anbieten. Die Liste ist nach Städten und Gemeinden sortiert, so dass stets ein Jäger aus der Nähe gefunden werden kann. Und wenn einmal gerade kein Reh oder kein Wildschwein vorrätig sein sollte, können Interessierte sich telefonisch vormerken lassen.

Daraus könnte sich im Übrigen auch gleich ein weiterer Programmpunkt für den Urlaub ergeben: Viele Jäger lassen sich gerne mal über die Schulter schauen und zeigen Interessenten auch das Revier, in dem die Tiere leben. Dann weiß man wirklich, woher das Steak auf dem Grill kommt.

Wer Interesse hat, das Waidwerk und Wildtiere in den Revieren zu erleben, der kann sich gerne an die Geschäftsstelle des Jagdklubs St. Hubertus Bergstraße wenden (E-Mail: kontakt@bergstraesser-jagd.de). red

