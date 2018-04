Ultra-Marathon laufen, Sonnenkindern helfen

Anzeige

Bergstraße.Für viele Laufsportler ist die Teilnahme an einem Marathonlauf die Krönung ihrer Bemühungen. Tom Grad aus Bensheim will mehr: Jüngst hat er an einem solchen 42,195-Kilometerlauf in Bockenheim an der Weinstraße teilgenommen, der nächste steht am Pfingstwochenende in Liverpool an. Für den 38-Jährigen sind beide Wettbewerbe Trainingseinheiten. Er bereitet sich damit auf den Rennsteiglauf in Thüringen vor, der am Samstag, 26. Mai, stattfindet. Die Strecke dort: 73,5 Kilometer.

Eine bestimmte Zeit oder Platzierung strebt der Bensheimer dabei nicht an. „Es geht mir nur darum, anzukommen“, sagt er. Allerdings hat er eine zusätzliche Motivation: Mit dem Lauf will er eine Sammelaktion der Sonnenkinder Bergstraße unterstützen. 735 Euro, also zehn Euro für jeden zurückgelegten Kilometer will er an Spenden sammeln und so die Initiative für Eltern von Kindern mit Handicap zu unterstützen, die ihren Sitz in Rodau hat.

„Die Kinder mit Handicap brauchen ein Leben lang unsere Hilfe. Wenn ich da ein Stück weit helfen kann, ist schon viel gewonnen“, sagt der Versicherungsfachmann, der derzeit auf Industriekaufmann umschult und als Getränkelieferant für ein Unternehmen in Lorsch arbeitet. Auf den Verein wurde er durch sein Engagement bei den Handballerinnen der DJK/SSG Bensheim-Auerbach aufmerksam. Dort geht er den Trainern im A- und B-Jugendbereich zur Hand – obwohl er selbst nie Handball gespielt hat, wie er betont. „Bei den Heimspielen der Flames sind die Sonnenkinder öfters in Erscheinung getreten“, erklärt er, warum er gerade diese gemeinnützige Initiative unterstützen will: „Ich habe einfach einen Bezug dazu.“