Umstellung auf ICE macht Pendlern Sorgen

Bergstraße.Auf den ersten Blick wirkt es wie eine gute Nachricht für Zugreisende: Zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember ersetzt die Deutsche Bahn auf mehreren Strecken IC-Züge durch moderne ICE. Wie die Pressestelle der Bahn auf Nachfrage mitteilte, betrifft dies auch zwei Verbindungen an der Bergstraße: die von Montag bis Freitag fahrende Linie Richtung Heidelberg mit Abfahrt in Bensheim um 6.25 Uhr und

...