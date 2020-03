Umstieg auf Microsoft Office 2019

Bergstraße.Office 2019 ist das aktuelle Software-Paket von Microsoft mit den Modulen Word, Excel, Powerpoint und Outlook. Es steht in verschiedenen Editionen zur Verfügung. Wer mit einer älteren Version von MS-Office arbeitet und auf die neue Version umsteigen will, kann sich in einem Kurs der Kreisvolkshochschule (Kvhs) über die Unterschiede zwischen lokalen und Online-Versionen sowie dem neuen Leistungsumfang der einzelnen Module informieren. In dem Kurs werden das neue Layout sowie die neuen Funktionen von Word, Excel, Powerpoint und Outlook vorgestellt. Grundwissen in Windows und einer älteren Version von MS-Office wird für die Teilnahme vorausgesetzt.

Der Kurs läuft am Samstag, 14. März, von 10 bis 13 Uhr im Kvhs-Schulungszentrum in Lorsch (Römerstraße 16). red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 13.03.2020