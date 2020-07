„Umweltministerin ist die Adressatin“

Berlin/Bergstraße.Der Kreisbeigeordnete und Bergsträßer SPD-Landratskandidat Karsten Krug äußerte sich in der Presse zum Thema Wolf. „Wer den Wolf will, muss für entsprechenden Schutz sorgen“, betonte Krug. Und dies erfolge seines Erachtens „seitens des Landes nicht ausreichend“. Dazu meldet sich der Bergsträßer CDU-Bundestagsabgeordnete Michael Meister zu Wort: „Der SPD-Landratskandidat zeigt hier mit dem Finger auf das Land Hessen und übersieht dabei, dass es das SPD-geführte Bundesumweltministerium ist, das bei der Thematik schwerfällig agiert.“

Meister weiter: „Ohne den Druck der Union hätten wir noch lange auf eine Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes warten müssen. Nur durch das beharrliche Drängen der CDU konnten im Dezember überhaupt erst neue Regelungen zum Umgang mit dem Wolf beschlossen werden.“ Nunmehr sei etwa das Füttern von Wölfen verboten. Außerdem erlaubt das Gesetz, Wölfe zu jagen, wenn sie im Verdacht stehen, Schafe oder andere Nutztiere gerissen zu haben. „Die neuen Regelungen sind ein erster Schritt in die richtige Richtung. Wir hätten uns allerdings noch mehr gewünscht. Doch dazu war das Umweltministerium nicht bereit“, so Meister. „Der Schutz des Wolfes ist uns wichtig, aber er muss Grenzen haben. Für uns ist Tierschutz nicht teilbar: Weidetiere haben auch ein Recht auf Tierschutz.“

Bestandsregulierung erforderlich

Deshalb brauche es eine Bestandsregulierung. Und das gehe nur mit einer weitergehenden Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes als der jüngsten. „Europa gibt uns dazu die Möglichkeit an die Hand. Andere EU-Mitgliedstaaten nutzen sie bereits“, so Meister. „Deshalb fordern wir als Union nach wie vor, die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie der EU eins zu eins umzusetzen“, so der CDU-Bundestagsabgeordnete. Damit würde ein gemäßigtes, behördlich kontrolliertes Bestandsmanagement möglich.

Von einer Gefährdung der Wolfsbestände könne nämlich keine Rede sein. Im Gegenteil: Ohne Regulierung werde die Zahl der Wölfe in den nächsten Jahren überhandnehmen. „Leider sperrt sich das Bundesumweltministerium gegen eine entsprechende Umsetzung.“ Wenn Karsten Krug es also ernst meine mit seinem Appell für mehr Schutz, „so müsste er sich an seine Parteigenossin an der Spitze des Bundesumweltministeriums wenden“, schließt Meister. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 03.07.2020