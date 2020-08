Umweltmobil geht ab Ende August wieder auf Tour

Bergstraße.Auch in der zweiten Jahreshälfte ist das Umweltmobil im Auftrag des Zweckverbands Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB) unterwegs, um so genannte gefährliche Abfälle wie Verdünner, Frostschutzmittel oder Lacke einzusammeln. Für Privatpersonen und Gewerbebetriebe mit weniger als 500 Kilogramm an gefährlichen Abfällen pro Jahr ist die Abgabe der Chemikalien dort kostenlos.

Angenommen werden am Umweltmobil: Düngemittel, Fotochemikalien (Fixierer, Entwickler), Haushaltsreiniger, Holzschutzmittel, Imprägniermittel, Insektenschutzmittel, Kalkentferner, Kosmetika, Laborchemikalien, Lacke und Lasuren (lösemittelhaltig), Leim- und Klebemittel, Lösungsmittel, Ölverschmutzte Betriebsmittel, Lampenkondensatoren, Pflanzenschutzmittel, Pinselreiniger, Rostschutzmittel, Quecksilberthermometer/-schalter, Säuren, Laugen, Spachtelmassen, Spraydosen, Verdünner und WC-Reiniger.

Mengenbeschränkungen

Die Gebindegröße darf 20 Kilogramm beziehungsweise 20 Liter nicht überschreiten. Die maximale Anliefermenge beträgt 100 Kilogramm beziehungsweise 100 Liter.

Nachfolgend ein Überblick über die Termine im Verbreitungsgebiet dieser Zeitung.

Bensheim (27. August): 13.30 bis 14 Uhr Gronau, hinter dem alten Rathaus. 14.30 bis 15 Uhr Zell, Freizeitanlage Hambacher Weg. 15.30 bis 17.15 Uhr Bensheim-Süd, Parkplatz Friedhofstraße/Röderweg. 17.45 bis 18.15 Uhr Schönberg/Wilmshausen, Dorfgemeinschaftshaus.

Heppenheim(28. August): 13.45 bis 14.15 Uhr Wald-Erlenbach, Parkplatz Feuerwehrgerätehaus. 14.45 bis 15.30 Uhr Kirschhausen, Parkplatz Kirche. 16 bis 17 Uhr Heppenheim, Reitverein. 17.30 bis 18 Uhr Hambach, Parkplatz „Wasserschöpp“.

Lorsch (29. August): 9 bis 12 Uhr Lorsch Wertstoffhof

Lindenfels (3. September): 14.45 bis 15.15 Uhr Seidenbuch, Parkplatz am Sportplatz. 15.30 bis 16 Uhr Schlierbach, Kirchenplatz. 16.15 bis 17.15 Uhr Lindenfels, Parkplatz Kappstraße 25. 17.30 bis 18 Uhr Winterkasten, Feuerwehrgerätehaus.

Lautertal (15. September): 13 bis 14 Uhr Elmshausen, Platz an der Feuerwehr. 14.15 bis 15.15 Uhr Reichenbach, Felsenmeer-Parkplatz. 15.30 bis 16 Uhr Beedenkirchen, Wanderparkplatz „An den Römersteinen“.

Zwingenberg (23. Oktober): 15.30 bis 16 Uhr Rodau, Zwingenberger Straße/Gartenstraße.16.30 bis 18 Uhr Zwingenberg, Melibokushalle.

Bensheim (29. Oktober): 14 bis 17.30 Uhr Parkplatz am Badesee.

Einhausen (6. November): 13.30 bis 16 Uhr Juxplatz.

Heppenheim (7. November): 9 bis 9.30 Uhr Ober-Laudenbach, Parkplatz Mehrzweckhalle. 10 bis 10.30 Uhr Erbach, Parkplatz Mehrzweckhalle. 11 bis 12.45 Uhr Heppenheim, Parkplatz zwischen Schwimmbad und Stadion.

Bensheim (9. Dezember): 13 bis 14.30 Uhr Parkplatz Baßmannweg, neben Firma Thermoplastik. 15 bis 16 Uhr Auerbach, Wendeplatz am Storchennest/Tierklinik. 16.30 bis 17.30 Uhr Fehlheim, ehemalige Schule/Verwaltungsstelle.

Lautertal (15. Dezember): 14 bis 14.30 Uhr Lautern, Bushaltestelle „Kreuzweg“. 14.45 bis 15.45 Uhr Gadernheim, Bushaltestelle an der Raidelbacher Straße neben Sportplatz. 16 bis 16.30 Uhr Schannenbach, Dorfgemeinschaftshaus. red

