Unbekannte schlagen auf 56-Jährigen ein und sprühen Pfefferspray

Südhessen.Ein 56 Jahre alter Mann aus Dieburg ist am Sonntag (20.9.) von zwei noch unbekannten Tätern "Am Hänisgraben" attackiert und mit Pfefferspray besprüht worden. Die Polizei in Dieburg hat ein Verfahren wegen des Verdachts

der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet und sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Aus noch nicht bekannten Gründen hatten sich die Täter gegen 0.30 Uhr dem 56-Jährigen auf der Straße genähert, ihm Pfefferspray ins Gesicht gesprüht, auf ihn eingeschlagen und mit Fußtritten traktiert. Danach trat das Duo die Flucht

an. Der Dieburger wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Eine Personenbeschreibung der Flüchtenden liegt aktuell nicht vor. Vor diesem Hintergrund werden Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder Angaben zu

den Flüchtenden machen können, gebeten, sich unter der Rufnummer 06071/96560 bei den Ermittlern zu melden.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 21.09.2020