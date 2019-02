Unerfüllte Sehnsucht nach Herrn Pümpel

Bergstraße.Dieser Name hört sich nach Komplikationen an, passt aber ziemlich gut zu einem Fachmann für Sanitäres: Traugott Pümpel. Der Name verspricht Expertise und Hilfe in größter Not – es bleibt beim Versprechen. Mafalda – das Musik-Kabarett aus Mannheim – haben aus dem Warten auf den Handwerker ein abendfüllendes Programm gemacht: „Da muss der Handwerker ran!“. Zur Semester-Eröffnung der

...