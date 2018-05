Anzeige

Bergstraße.Die Fachstelle Bildung des Evangelischen Dekanats Bergstraße setzt die Reihe der Frauen-Filme im Heppenheimer Haus der Kirche fort. Am Mittwoch, 16. Mai, 18 Uhr, wird der Streifen „Hidden Figures“ (Unerkannte Heldinnen) gezeigt. Der Film erzählt die Geschichte von Katherine Johnson, Dorothy Vaughn und Mary Jackson. Diese drei afroamerikanischen Frauen arbeiteten zu Beginn der sechziger Jahre bei der NASA und waren maßgeblich am Mercury- und am Apollo-Programm beteiligt. Es ermöglichte dem US-Astronauten John Glenn die Erdumrundung. Für ihre Leistungen haben die drei Wissenschaftlerinnen kaum Anerkennung erfahren. Bei der Oscarverleihung 2017 erhielt „Hidden Figures“ in drei Kategorien eine Nominierung – darunter eine als „Bester Film“. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten. red