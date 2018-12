Unerlaubte Waffen

Wer Waffen nach Deutschland einführen will, der muss bestimmte Regeln beachten. Tut er das nicht, werden die Waffen beschlagnahmt – so wie bei einer Frachtsendung auf Hongkong, in der Zöllner am Frankfurter Flughafen 120 Soft-Air-Pistolen sicherstellten.

Fehlende Kennzeichnung

Die Waffen waren nicht entsprechend den erforderlichen Vorschriften gekennzeichnet, denn sie hätten aufgrund ihrer technischen Beschaffenheit nach dem deutschen Waffengesetz eine Kennzeichnung (F im Fünfeck) tragen müssen.

Wie scharfe Waffen

Ist diese Kennzeichnung nicht vorhanden, werden diese wie scharfe Schusswaffen nach dem Waffengesetz behandelt. Empfänger der Sendung war eine Firma in Belgien. Das Zollfahndungsamt Frankfurt führt weitere Ermittlungen durch.

Ohne Genehmigungen

Im Jahr 2017 kam es am Frankfurter Flughafen in 282 Fällen zur Sicherstellung von 807 einzelnen Waffen und Munition. Darunter waren 477 erlaubnispflichtige Schusswaffen, 208 verbotene Waffen und 32 Stück Munition. Dabei handelte es sich meistens um gewerbliche Durchfuhrsendungen, bei denen die waffenrechtlichen Genehmigungen zunächst fehlten.

Bestellung per Internet

Die verbotenen Waffen wurden zumeist in der Kurierfracht oder per Postsendung via Internet bestellt. Zu nennen sind hier zum Beispiel Elektroschockgeräte, die wie Taschenlampen aussahen, Butterflymesser, Schlagringe und Würgehölzer. red

