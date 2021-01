Unfälle wegen Neuschnees – aber keine Verletzten

Bergstraße.Der Schneefall in der Nacht hat in Südhessen zu einigen Verkehrsbehinderungen geführt, wie die Polizei meldete. In Bensheim und Mörlenbach, aber auch in Dieburg, Rüsselsheim, Gräfenhausen und Ginsheim- Gustavsburg, kamen Pkw von der Fahrbahn ab. In Bensheim durchbrach ein Auto einen Zaun, in Mörlenbach kam es zu einer Kollision mit einem anderen Fahrzeug. In der Industriestraße in Viernheim kamen zwei Fahrzeuge ins Rutschen und stießen zusammen. In allen Fällen blieb es bei Sachschäden, Menschen wurden nicht verletzt.

Auf Großparkplätzen in Beerfelden, Michelstadt, Mörfelden- Walldorf, Groß- Zimmern, Griesheim, Groß- Gerau, Rüsselsheim und Goddelau wurden Autofahrer beim "Driften" ertappt. Durch die Polizei seien "klärende Gespräche geführt" worden.

© Bergsträßer Anzeiger, Sonntag, 17.01.2021