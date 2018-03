Anzeige

Lorsch/Bergstraße.Bei einem Unfall auf der A 67 wurden gestern Morgen zwei Personen verletzt. Nach Angaben der Polizei kollidierten zwischen der Anschlussstelle Lorsch und dem Viernheimer Dreieck der Wagen eines 36-Jährigen und der Kleintransporter eines 51-Jährigen, der sich dabei überschlug. Die beiden Insassen wurden verletzt in Krankenhäuser eingeliefert. Trümmerteile verteilten sich über alle drei Fahrspuren der Autobahn. Der Streckenabschnitt musste in Richtung Viernheim komplett gesperrt werden – es entstand ein Stau über mehrere Kilometer. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 21 000 Euro. Im verunglückten Kleintransporter überstand der Hund des Fahrers den Überschlag unbeschadet, so die Polizei. Der zugängliche Vierbeiner wurde in einem warmen Feuerwehrauto betreut und anschließend zur Polizeiwache transportiert, wo er wohlbehalten an Angehörige des 51-Jährigen übergeben wurde. ots/Bild: Strieder

