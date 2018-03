Anzeige

Bergstraße. Bei einem Unfall auf der A 5 wurden am Mittwochabend drei Menschen schwer und drei weitere leicht verletzt. Gegen 18.40 Uhr übersah der Fahrer eines Fiat aus Mainz das Ende eines Staus zwischen den Anschlussstellen Zwingenberg und Seeheim-Jugenheim. Er fuhr auf einen VW-Bus mit zwei Insassen auf, den er dabei auf einen Mercedes mit ebenfalls zwei Insassen schob.

Schwer verletzt wurden dabei der Fahrer und der Beifahrer des Busses, der mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Fahrer des Mercedes blieb unverletzt, sein Beifahrer kam mit leichten Blessuren davon. Der Unfallverursacher wurde beim Aufprall schwer, seine beiden Insassen leicht verletzt. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Kurzzeitig musste die Autobahn in Richtung Norden komplett gesperrt werden. ots

