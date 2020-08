Unfall mit tödlichem Ausgang

Ein 83-Jähriger starb in Folge eines Unfalls in Unter-Abtsteinach. © Strieder

Abtsteinach.Ein 83 Jahre alter Mann kam durch einen Verkehrsunfall in Abtsteinach ums Leben. Der Senior aus Absteinach, der aus Richtung Heiligenkreuzsteinach kam, prallte mit seinem VW Polo am Mittwoch gegen 16:30 Uhr kurz nach der Einmündung zur Weinheimer Straße gegen eine Verkehrsinsel und Verkehrszeichen. Dadurch wurde er schwerst verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden, wo er am Abend seinen Verletzungen erlag. Die Hauptstraße war während der Unfallaufnahme für eineinhalb Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Neben der Polizei waren Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 14.08.2020