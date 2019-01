Unfallfahrer war völlig nüchtern

In diesem Auto starb die Mutter eines zehnjährigen Jungen. © Strieder

Bergstraße.Bei dem tödlichen Unfall auf einem Autobahn-Parkplatz bei Heppenheim war kein Alkohol im Spiel. Der Fahrer, der bei dem Versuch, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen, mit seinem Wagen gegen eine geparktes Auto prallte und eine Frau tödlich verletzte (wir berichteten), war vollständig nüchtern. Das teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Darmstadt jetzt mit. Ergeben habe das die Auswertung einer Blutprobe. Wie der Sprecher sagte, wird weiterhin gegen den 18 Jahre alten Fahrer wegen gemeingefährlichen Mordes und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Der Mann war am 30. Dezember mit seinem Auto gegen das geparkte Auto einer Familie aus Düsseldorf geprallt und hatte die 39 Jahre alte Frau tödlich verletzt. Auch ihr zehn Jahre alter Sohn wurde verletzt, konnte am Tag nach dem Unfall die Klinik aber verlassen, wie die Polizei mitgeteilt hatte. Der Vater war auf dem Parkplatz „Fuchsbuckel“ an der A 5 auf der Toilette gewesen, als der Wagen des 18 Jahre alten Fahrers in das Familienauto krachte. Der Vater erlitt einen Schock.

Der Verursacher hat nach Angaben der Polizei keinen Führerschein und habe deswegen vor einer Zivilstreife flüchten wollen. Die Beamten waren im Begriff das Auto zu kontrollieren, da dessen Kurzzeitkennzeichen abgelaufen war. Derartige Kennzeichen werden etwa für Probefahrten vergeben. Der Unfallfahrer wurde bei dem Unfall selbst schwer verletzt und zunächst in das Haftkrankenhaus Kassel gebracht. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen. lhe

