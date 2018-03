Anzeige

Worms/Weiterstadt/Darmstadt.Der neue Evonik-Chef Christian Kullmann hat große Pläne. Dabei spielen die Standorte in Worms, Weiterstadt und Darmstadt mit zusammen rund 3250 Mitarbeitern allerdings keine Rolle. Er wolle Evonik zum besten Spezialchemiekonzern der Welt machen, kündigte Christian Kullmann bei der Bilanzvorlage an. Weil er sich dabei auf das Kerngeschäft konzentrieren will, werde die Herstellung von Vorprodukten für Plexiglas und Kunststoffe (das Methacrylat-Geschäft), mit den drei Standorten in der Region, auf den Prüfstand gestellt. Alle Optionen werden laut Kullmann geprüft– auch ein Verkauf.

Für Jürgen Glaser, Bezirksleiter der IG BCE in Darmstadt, ist das „ein Hammer“, zumal sich die Sparte zuletzt auch dank Zugeständnissen der Mitarbeiter sehr gut entwickelt habe. Vor einem Verkauf müssten zahlreiche Forderungen erfüllt werden, darunter Tarifbindung, Kündigungsverzicht sowie Sicherung und Weiterentwicklung der Standorte, sagte er dem BA. Aus Methylacrylat werden Cockpit- und Bootsfenster sowie Scheinwerfer hergestellt. mir