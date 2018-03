Unser wichtigstes Gut

Anzeige

Wasserknappheit ist heute eines der wichtigsten Umweltprobleme. Nur 0,4 Prozent der globalen Wasserreserven sind nutzbares Süßwasser, welches regional und sozial sehr unterschiedlich verteilt ist. Nahrungsmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Elektroartikel und vieles mehr wandern über den gesamten Erdball und hinterlassen Wasserspuren in Regionen, die weit entfernt sind von den Orten, an denen sie konsumiert werden.

Die Ausstellung erklärt, wie der Import von Gütern wie Tomaten, Kaffee oder Baumwollkleidung und die damit verknüpfte Wasserentnahme sich auf die Ökosysteme und die Menschen in den Herkunftsregionen auswirken. Sie wurde vom BUND Heidelberg und dem Institut für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg (ifeu) erstellt und vom Umweltbundesamt und dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit gefördert.

Bis zum 12. April kann die Ausstellung in Heppenheim besichtigt werden. Bei der Eröffnung wird Stefanie Markwardt, Geoökologin am Institut für Energie- und Umweltforschung, in das Thema einführen. red

