Unterstützung für Ausbildungsbetriebe

Bergstraße.Im Herbst beginnen die meisten jungen Menschen ihre Berufsausbildung. Derzeit läuft noch die Nachvermittlung für Ausbildungsstellen. Um die Ausbildungsbetriebe, die trotz der Corona-Pandemie neue Auszubildende einstellen, noch zielgerichteter und breiter unterstützen zu können, weitet die Bundesregierung das Bundesprogramm „Ausbildungsplätze sichern“ aus und erleichtert die Fördervoraussetzungen für die Ausbildungsprämien nun deutlich.

Dies hat der Bergsträßer Bundestagsabgeordnete Michael Meister (CDU) dem Kreishandwerksmeister Jörg Leinekugel, stellvertretend für die vielen Handwerksbetriebe im Kreis Bergstraße, und den Präsidenten der Industrie- und Handelskammern Darmstadt sowie Rhein-Neckar, Matthias Martiné und Manfred Schnabel, mitgeteilt.

„Auch in der Corona-Pandemie gibt es eine bemerkenswert hohe Bereitschaft von Betrieben, Ausbildungsplätze anzubieten. Das ist gut so – für die Betriebe zur Fachkräftesicherung und vor allem auch für junge Menschen. Die Lage auf dem Ausbildungsmarkt bleibt durch die Corona-Pandemie aber natürlich weiter schwierig“, so Meister. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 12.12.2020