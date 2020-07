Untersuchung der Erstklässler nach den Ferien

Bergstraße.Die Schuleingangsuntersuchungen gehören zu den wesentlichen Aufgaben eines Gesundheitsamtes und bilden einen wichtigen Baustein beim Übergang vom Kindergarten zur Schule.

Durch die aktuelle Pandemiesituation und die damit verbundenen personalintensiven Aufgaben sind die Gesundheitsämter in Deutschland momentan jedoch außergewöhnlich belastet.

Keine Verpflichtung

Wie auch in anderen hessischen Kommunen gibt es daher im Kreis Bergstraße für die Schulanfänger des Schuljahres 2020/21, die noch keine solche absolviert hatten, grundsätzlich keine verpflichtende Einschulungsuntersuchung. Grundlage dafür ist eine aktuelle Empfehlung des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration.

Allerdings soll im Kreis Bergstraße eine Reihe der rund 1300 ausstehenden Untersuchungen noch stattfinden. „Wir wollen so viele Schuleingangsuntersuchungen wie möglich zu Beginn des Schuljahres an den Schulen selbst nachholen – trotz der Aufgaben, die bei den Mitarbeitenden unseres Gesundheitsamtes in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie anfallen“, erklärt Diana Stolz, die Erste Kreisbeigeordnete und Gesundheitsdezernentin des Kreises Bergstraße.

Beitrag zum Kinderschutz

„Denn dies ist wichtig, um zu einer Chancengleichheit beizutragen – und auch im Hinblick auf den Kinderschutz. Natürlich steht diese Planung unter dem Vorbehalt, dass ein weiterhin niedriges Infektionsgeschehen im Kreis dies zulässt“, fährt die Politikerin in einer Mitteilung fort.

Es werde voraussichtlich eine reduzierte Untersuchung stattfinden, die jedoch beispielsweise Seh-, Hör- und Motoriktests, Wiegen und Messen sowie eine Impfpasskontrolle vorsehe, so Stolz. Die Eltern der noch nicht untersuchten Kinder würden nach der Einschulung ein Informationsschreiben erhalten, in denen genauere Details zu finden seien.

„Alle Untersuchungen werden unter den aktuell geltenden Hygieneauflagen stattfinden“, informiert die Bergsträßer Gesundheitsdezernentin abschließend. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 31.07.2020