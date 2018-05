Unvergessliche Momente für Bergsträßer Eintracht-Fans

Anzeige

Am nächsten Tag nahm Beilstein mit einem Freund auch noch den Mannschaftsempfang auf dem Frankfurter Römer mit. „Das war Gänsehaut pur. Alles lag sich in den Armen und hat eine Mannschaft gefeiert, die uns allen einen großen Traum erfüllt hat“.

Groß war auch die Delegation, die aus Einhausen, Lorsch und Schwanheim den Weg nach Berlin auf sich genommen hatte. Mehr als 30 Personen vom Einhäuser Fanclub Gerstegiggel und dem Eintracht-Fanclub Lorsch stimmten sich beim Fan-Fest am Breitscheidplatz ein, ehe sie sich ebenfalls dem Fanmarsch anschlossen. Im Stadion streiften sich die Lorscher und Einhäuser schnell die ausliegenden Zwölfter-Mann-Trikots über – und schon da machte sich eine besondere Stimmung unter den Fans breit.

„Man konnte schon erahnen, wie der Abend enden würde, wenn die Eintracht das Unmögliche wahr machen würde“, erinnert sich der Einhäuser Frank Hedderich. „Ob die Choreo, das frühe 0:1 durch Ante Rebic, das Zittern nach dem Ausgleich der Bayern, die große Leidenschaft unserer Mannschaft, die zum 1:2 führte, die Videobeweise oder dann das erlösende 1:3 – das sind alles Momente, die tief abgespeichert sind und immer präsent sein werden“, schildert er. „Ein unfassbares Wochenende mit Emotionen, die man wohl nur als Eintracht Fan so erleben kann.“

Aus Bensheim hatten sich Matthias Schaider und Thorsten Zanger am Samstag mit dem Auto auf den Weg zum Pokalfinale gemacht. Die beiden hatten schon in den Jahren zuvor einige Trips zu Eintracht-Spielen unternommen, waren zum Beispiel 2006 beim 2:2 in Bröndby mit dabei, als die SGE in die Gruppenphase des UEFA-Cups einzog. Nachdem die beiden in der Hauptstadt angekommen waren, machten sie sich sofort auf dem Weg ans Olympiastadion.

Pokalsieger-Shirts im Gepäck

„Wir wollten einfach Pokalatmosphäre schnuppern, zumal wir nicht davon ausgegangen sind, dass unsere Laune nach dem Spiel sonderlich gut sein würde“, erinnert sich Schaider an die Stunden vor dem Anpfiff. Als Mijat Gacinovic in der Nachspielzeit zum 3:1 getroffen hatte, gab es kein Halten mehr. Ein Moment, den der Pressechef der Stadt Bensheim nie in seinem Leben vergessen wird. Auch nicht den, als Niko Kovac noch einmal in der Eintracht-Kurve gefeiert wurde.

Mit acht Freunden des Fanclubs Porteaux war Sven Donhäuser beim Pokalfinale dabei. Die Mitglieder kommen aus Bensheim, dem Raum Karlsruhe, Darmstadt, Gießen und Thüringen. Kennengelernt haben sie sich in der letzten Europapokalsaison der Eintracht bei den Auswärtsfahrten nach Porto und Bordeaux – so setzt sich auch der Name des Fanclubs zusammen. Bereits im Januar hatte die Gruppe Hotelzimmer geblockt, unmittelbar nach dem Schlusspfiff des Halbfinales auf Schalke wurden Flüge gebucht und vorsichtshalber schon T-Shirts mit dem Aufdruck „Pokalsieger 2018“ drucken lassen.

Vergangenes Jahr konnte Sven Donhäuser nicht beim Berliner Finale gegen Borussia Dortmund dabei sein, weil seine Tochter konfirmiert wurde. Der 2018er Trip wird ihm im Gedächtnis bleiben. Besonders lobende Worte findet Donhäuser dabei auch für die Ultras der Eintracht und deren Bemühungen im Vorfeld, eine einzigartige Choreographie auf die Beine zu stellen. „Das ist schon ein wahnsinniger Aufwand, den die Ultras da betreiben. Man muss sich das einmal vorstellen: Die Jungs verteilen im ganzen Eintrachtblock auf 20 000 Plätzen Fahnen, T-Shirts und Choreo-Anleitungen. Das ist unglaublich.“

Höhepunkte bot das Finale für Sven Donhäuser dann viele. Wenn er an das Spiel zurückdenkt, bekommt er auch Tage später immer noch Gänsehaut. Einer der emotionalsten Momente war für ihn der Augenblick, als Gacinovic allein aufs leere Bayern-Tor zulief. „Da war klar: Den Pokalsieg kann uns keiner mehr nehmen. Das war Emotion pur und wir sind alle schier ausgeflippt.“

Am nächsten Morgen machte sich Sven Donhäuser früh auf dem Rückweg, weil er mit seinen Freunden auch noch am Römer mit von der Partie sein wollte. „Wir hatten das volle Programm. Das war zum einen anstrengend, zum anderen aber auch äußerst emotional und unterm Strich einfach immer noch unglaublich. So etwas erlebt man als Eintrach-Fan ja auch nicht alle Tage. Und als Zugabe geht es jetzt sogar noch nach Europa.“

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 23.05.2018