Unvergessliche Orgelmatinee

Anzeige

Besucher dieser Kirche erlebten im Halbdunkel der einzigartigen Basilika einen meditativen 15-minütigen Gebetsgesang der Mönche vor dem Hochaltar. Die sich anschließende 30-minütige Orgelmatinee wird unvergesslich bleiben, denn der Organist spielte sich und seine Zuhörer virtuos in einen regelrechten Rausch, dem eine notwendige langanhaltende Stille folgte, bevor er mit Beifall überschüttet wurde.

Dem gemeinsamen Mittagessen im Vulkanbrauhaus in Mendig folgte eine kurze Fahrt nach Koblenz, der wiederum die individuelle Besuchszeit am Deutschen Eck zur Besichtigung des Kaiser-Wilhelm I-Monumentes folgte. Der lehmfarbenen Flut der Mosel, die sich am Eck mit dem grünen Rhein vermischte, sah man das Ergebnis der Unwetter von den Vortagen in der Eifel noch an.

Wem die Verbindung dieser Fahrt zu Schlesien noch nicht klar war, half das Foto auf dem Smartphone eines Schlesiers auf die Sprünge. Er war nicht zu bequem, die vielen Stufen des Monumentes nach oben zu steigen und wurde prompt mit dem dort befindlichen Wappen der kaiserlichen preußischen Provinz Schlesien belohnt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 26.06.2018