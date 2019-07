Unwetter: Feuerwehren im Einsatz

Bergstraße.Zu zahlreichen – zum Teil auch größeren – Rettungseinsätzen mussten Feuerwehren und Polizei am Samstagabend ausrücken.

Rund 40 Einsätze resultierten allein aus der Unwetterlage, von der sowohl die Bergstraße und das Ried als auch Teile des Odenwaldes betroffen waren, wo unter anderem entlang der Bundesstraße 47 im Bereich Lautertal und Lindenfels Bäume umgefallen und beseitigt werden mussten. Auch mussten aufgrund des Unwetters die circa 5000 Besucher einer Open-Air-Veranstaltung in Lampertheim evakuiert werden. Diese wurden zunächst in der Hans-Pfeiffer-Halle untergebracht, bevor die Großveranstaltung nach Ende des Gewitters aufgelöst wurde (siehe Bericht).

Parallel dazu waren zahlreiche Rettungskräfte in Folge eines schweren Unfalls auf der B 44 zwischen Lampertheim und Mannheim im Einsatz (siehe Bericht). Hierbei waren fünf Personen zum Teil lebensbedrohlich verletzt worden beziehungsweise drei davon im Unfallfahrzeug eingeklemmt. Zwei Menschen verloren ihr Leben. Der Unfall führte zudem zu einer Sperrung der Bundesstraße.

Insgesamt waren am Abend rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren Lampertheim, Heppenheim, Lautertal, Lorsch, Lindenfels und Bensheim sowie circa 50 Einsatzkräfte der Rettungsdienste (unter anderem hauptamtliche, der 1. Sanitätszug Kreis Bergstraße, die Schnelleinsatzgruppe Betreuung Kreis Bergstraße und die Schnelleinsatzgruppe Sanität Worms) beteiligt. Zudem waren insgesamt 20 Personen der Einsatzleitung Rettungsdienst, des Brandschutzaufsichtsdienstes des Kreises, der technischen Einsatzleitung des Kreises sowie des Einsatzleitwagens 2 in die Einsätze eingebunden. Die zentrale Leitstelle des Kreises wurde am Samstag aufgestockt und ein Lagedienst eingerichtet, so dass hier zusätzliche zehn Personen im Einsatz waren. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 22.07.2019