Urlaub zu Hause

In den nächsten Wochen und Monaten wird es darum gehen, sich langsam wieder an die Normalität heranzutasten. Fahren auf Sicht heißt das im Straßenverkehr. Da schließen sich Fernreisen in den Sommerurlaub fast von selbst aus. Und die europäischen Urlaubsklassiker Spanien, Türkei oder Nordafrika? Dieses Jahr lieber nicht, werden sich viele denken. Noch zu gut sind die Bilder gestrandeter Urlauber auf Flughäfen in Erinnerung.

Und so wird es viele geben, die einfach wieder einmal zu Hause Urlaub machen. Das heißt nicht unbedingt auf dem heimischen Balkon oder im Garten. Es bieten sich auch Touren in der näheren oder weiteren Umgebung an.

Und wahrscheinlich entdeckt der ein oder andere seine Heimat neu oder erfreut sich, erstmals oder erneut, an dem ein oder anderen Kleinod an der Bergstraße, im Ried oder im Odenwald. Es lohnt sich. Und an solche Urlaube wird man sich später stärker erinnern und häufiger davon erzählen als von Standard-Strandferien an den üblichen Orten.