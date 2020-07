USA: Deutsche Bank im Visier

Und wieder die Deutsche Bank. Die US-Behörden haben sich offenbar auf das Geldhaus eingeschossen. Nach einigen Strafen in Milliardenhöhe, die wegen Marktmanipulationen, Geldwäsche und Steuerhinterziehung verhängt wurden, hat sie schon wieder Ärger.

Diesmal kommt die Bank ihr Kunde Jeffrey Epstein, wegen Sexualverbrechen verurteilt und inzwischen verstorben, teuer zu stehen. Die New Yorker Finanzaufsicht verhängt eine Geldstrafe von 133 Millionen Euro, weil die Bank mit Epstein Geschäftsbeziehungen unterhielt.

Dass viele Schurken dieser Welt in den USA offenbar nur mit der Deutschen Bank Geschäfte gemacht haben sollen, ist schwer zu glauben. Klar, die Deutsch-Banker waren keine Unschuldslämmer und manche Strafen erfolgten zu Recht. Aber es fällt doch schon auf, dass die amerikanische Aufsicht US-Banken eher verschont. Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing entschuldigte sich in Sachen Epstein. Die Bank habe aus Fehlern gelernt und man hätte Epstein nicht als Kunden annehmen dürfen, sagt Sewing. Als nächstes sollte er sich dann einen Mann in den USA genauer anschauen, dem früher mitunter zwielichtige Immobiliengeschäfte nachgesagt werden. Donald Trump, ehemals Immobilienunternehmer, guter Deutsche-Bank Kunde und derzeit US-Präsident.