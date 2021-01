VdK berät telefonisch

Bergstraße.Die Kreisgeschäftsstelle des Sozialverbandes VdK in Heppenheim ist jeweils von montags bis donnerstags von 9 bis 12 Uhr telefonisch unter der Nummer 06252 / 913478 erreichbar. Ebenso kann man den Mitarbeitern des VdK per Telefax unter der Nummer 06252 / 910575 oder per E-Mail (kv-bergstrasse@vdk.de) sein Anliegen schildern.

Wegen der Coronabeschränkungen können auch weiterhin Beratungen nur telefonisch und in Ausnahmefällen nach Anmeldung vor Ort stattfinden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 26.01.2021