VdK schließt Geschäftsstelle

Bergstraße.Aufgrund der Corona-Pandemie sind die VdK-Kreisgeschäftsstelle Heppenheim und die Bezirksgeschäftsstelle Darmstadt bis einschließlich 13. April (Ostermontag) nur noch telefonisch sowie per Fax oder E-Mail erreichbar. Eine Beratung sei nur in dringenden Fällen zu den üblichen Sprechzeiten telefonisch möglich. Kontaktdaten: VdK-Kreisgeschäftsstelle in Heppenheim, Weiherhausstr.6, Tel. 06252/913478; Fax 06252/910575; E-Mail: kv-bergstrasse@vdk.de. red

