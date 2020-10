Verdächtiger Koffer löst Polizeieinsatz aus

Darmstadt.Ein verdächtig erscheinender Koffer hat am Donnerstagmorgen (29.10.) in Darmstadt einen Polizeieinsatz im Bereich der Schleiermacherstraße ausgelöst. Gegen 7 Uhr hatten Passanten den blauen Hartschalenkoffer bei der Polizei gemeldet, der dort scheinbar herrenlos auf einem Bordstein stand. Vorsorglich und unmittelbar nach Eingang der Meldung sperrten die Beamten den Gefahrenbereich weiträumig ab und forderten die Sprengstoffexperten des Hessischen Landeskriminalamts an. Gegen 10 Uhr öffneten die Beamten den Koffer und gaben Entwarnung. Das Gepäckstück war

leer. Im Zusammenhang mit dem Einsatz kam es zu Sperrungen der Zeughausstraße, zwischen dem Bereich der Schleiermacher sowie der Luisenstraße. In diesem Zusammenhang wurde eine Rundfunkwarnmeldung initiiert. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der Bereich für den Verkehr wieder freigegeben.

