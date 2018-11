Verein „Inti Runa“ stellt Kalender aus

Bergstraße.Bereits seit 25 Jahren gibt es den Bensheimer Verein „Inti Runa“, der Kindern und Bedürftigen in Bolivien hilft. Sein „Kalender für Spender“ erscheint in diesem Jahr zum 20. Mal. Aus diesem Anlass gibt es vom 26. November bis zum 7. Dezember eine Kalenderausstellung im Foyer des neuen Landratsamtes in Heppenheim. Vernissage ist am Montag, 26. November, um 17 Uhr.

Hilfe für ...