Vereine lenken in der Krise

Bergstraße.Die Kommunikation in Vereinen, die Aufrechterhaltung persönlicher Kontakte, das Organisieren gemeinsamer Meetings oder Trainings erweist sich besonders in Krisenzeiten als große Herausforderung.

Ein Onlineseminar der Kreisvolkshochschule (Kvhs) richtet sich an Verantwortliche in Vereinen, die Videotools nutzen wollen, um ihren Verein zu lenken.

Geeignete Hilfsmittel auswählen

Inhaltlich geht es um die Auswahl geeigneter Kommunikationstools und deren Handhabung. Es wird besprochen, welche Art von Besprechungen sich per Videokonferenz eignen und wie diese zu gestalten und moderieren sind. Die Dozentin unterrichtet die Teilnehmer live. Für die Teilnahme ist ein PC oder Laptop mit Internetzugang erforderlich. Sinnvoll wären ein installiertes Mikrofon und eine Kamera. Die Teilnehmer können von jedem beliebigen Ort am Onlineseminar teilnehmen und direkt Fragen an die Dozentin stellen, per Mikrofon oder über den Chat, und erhalten umgehend Antworten.

Das Seminar am Freitag, 18. September, von 16 bis 20 Uhr richtet sich Ehrenamtliche. red

