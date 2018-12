Verfahren gegen AfD-Politiker wird nach Spende an Flüchtlingshelfer eingestellt

Bergstraße.Das juristische Nachspiel zu einem Handgemenge am Rande einer Wahlkampfveranstaltung der AfD in Bensheim-Auerbach ist beendet. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hat das Verfahren wegen Körperverletzung gegen ein AfD-Mitglied eingestellt – gegen eine Zahlung von 600 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung, die Flüchtlinge unterstützt. Darüber informierte ein Sprecher der Justizbehörde auf Nachfrage.

Nach dem Wahlkampfauftritt der Bundestagsabgeordneten Beatrix von Storch am 16. September hatte ein junger Bensheimer einen AfD-Abgeordneten des Bergsträßer Kreistags angezeigt. Er warf ihm vor, ihn ins Gesicht geschlagen zu haben. Zuvor sollen der Schüler und einige Gleichaltrige im Bürgerhaus im Chor „Wir sind mehr“ skandiert haben. Als die von der Partei eingesetzten Sicherheitsleute sie vor die Tür setzten, soll es zu Rangeleien gekommen sein, in deren Verlauf der Kommunalpolitiker zugeschlagen haben soll.

Entscheidung „ist kein Urteil“

Der Name des vormals Beschuldigten ist dieser Zeitung bekannt. Die Staatsanwaltschaft hatte ihn allerdings aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht bestätigt und lediglich mitgeteilt, dass er „politisch aktiv sein soll“.

„Bei der Entscheidung handelt es sich nicht um ein Urteil“, stellte der Sprecher der Staatsanwaltschaft klar. Die Strafverfolgungsbehörde sehe zwar einen Tatverdacht. Die Zahlung der 600 Euro sei aber geeignet, „das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung zu beseitigen. Die Schwere der Schuld stand dem nicht entgegen“. Anders ausgedrückt: Die Staatsanwaltschaft hat entschieden, dass es in dem Konflikt nicht um ein schweres Verbrechen geht und das Thema durch die Zahlung der Auflage erledigt wäre – auch, damit keine aufwendigen Ermittlungen mehr nötig sind. Ob der Angezeigte schuldig ist, ist dabei nicht entscheidend. Von einer Anklage wird abgesehen. „Bei der Einstellung ist davon ausgegangen worden, dass es sich um einen einmaligen Fall handelt“, führte der Sprecher aus.

Er habe eine vorsätzliche Tat bestritten, heißt es von der Staatsanwaltschaft weiter. Demnach sei es zu einem Gedränge gekommen, als die Gruppe von Schülern aus dem Saal begleitet wurde. Der Mann, den der 17-jährige Bensheimer angezeigt hat, habe ausgesagt, die Hand gehoben zu haben, um Abstand zwischen sich und den Schülern zu schaffen. Dabei habe er aus Versehen jemanden im Gesicht getroffen.

Unterschiedliche Darstellungen

Überhaupt hatten mögliche Augenzeugen die Vorgänge gegenüber dieser Zeitung sehr unterschiedlich dargestellt. Besucher der AfD-Veranstaltung berichteten von einem aggressiven Auftreten der Schüler. Der Gymnasiast hingegen hatte gesagt, er und seine Altersgenossen hätten zunächst wie alle anderen den Beiträgen der Redner zugehört.

In einer „Klatschpause“ seien sie dann aufgestanden, hätten ihren Sprechchor angestimmt und sich dann von selbst umgehend auf den Weg nach draußen gemacht, seien aber dabei völlig unvermittelt von den Sicherheitsleuten angegangen worden. Im Eingangsbereich seien sie dann an dem Mann vorbeigekommen, der zugeschlagen haben soll. Mehrere Personen, die angegeben hatten, bei dem Vorfall zugegen gewesen zu sein, hatten ihn ähnlich geschildert.

Es existiert ein kurzes Video, das während der Vorgänge entstanden sein soll. Einer der beteiligten Schüler soll es aufgenommen haben. Darauf ist tatsächlich zu sehen, wie sich der Filmende und die Personen um ihn herum von ihren Sitzen erheben, zwei bis dreimal „Wir sind mehr“ rufen und sich unmittelbar danach in Richtung Ausgang bewegen. Mehrere Personen strömen aus verschiedenen Richtungen auf sie zu. Kurz vor dem Ausgang rückt ein Mann ins Blickfeld. Die Aufnahme ist wackelig, die Kamera in dem Moment, als die Schüler an dem Mann vorbeigehen, Richtung Boden gerichtet. Der Arm des Mannes bewegt sich leicht nach oben, ob er zuschlägt, ist aber nicht eindeutig zu erkennen.

„Humor bewiesen“

Für ihn sei die Sache nun ohnehin erledigt, sagte der Bensheimer Schüler. Er sei mit der Entscheidung der Staatsanwaltschaft zufrieden. „Ich denke, jeder hat seine Lektion gelernt“, lautet sein Fazit. Zumal die Staatsanwaltschaft mit ihrer Entscheidung, eine Organisation der Flüchtlingshilfe als Adressat der Zahlung auszuwählen, „Humor bewiesen“ habe.

Der vormals beschuldigte AfD-Politiker hatte gegenüber dieser Zeitung zwar eingeräumt, dass sich die Anzeige gegen ihn gerichtet habe. Mehr wollte er zu dem Sachverhalt aber nicht sagen. Aus dem Vorstand des Bergsträßer AfD-Kreisverbands heißt es, dass dieser von einer Anzeige wegen Hausfriedensbruchs gegen den Schüler, die er zeitweise erwogen hatte, absieht.

