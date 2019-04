Verfolgungsjagd in Pfungstadt

Pfungstadt.Ein Auto mit nicht zugelassenen Kennzeichen fiel in der Nacht zum Freitag einer Streife der Polizei in Pfungstadt in der Rheinstraße auf. Gegen 5 Uhr versuchten die Beamten, den Wagenlenker anzuhalten, doch dieser missachtete die Zeichen und gab Gas.

Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt ließ der Fahrer sein Auto in der Mittelgasse stehen und flüchtete zu Fuß weiter. Seine Flucht endete nur wenige Minuten später, als in der Schmiedgasse die Handschellen klickten.

Bei der Kontrolle des Mannes stellte sich heraus, dass der 37-Jährige aus Darmstadt keinen Führerschein besitzt. Zudem räumte er ein, dass er unter Drogen- und Alkoholeinfluss stehe. Der Darmstädter wurde auf die Wache gebracht, wo eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt wurde.

Der Mann wird sich nun in gleich mehreren Strafverfahren – unter anderen wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol sowie dem Fahren ohne Fahrerlaubnis – verantworten müssen. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 27.04.2019