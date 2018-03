Vergewaltigung im Miramar ?

Im Weinheimer Miramar häufen sich in den vergangenen Wochen Schlagzeilen über Fälle sexueller Belästigungen oder exhibitionistischer Handlungen. © Schilling/ü

Weinheim.Für seine Rutschenlandschaft und sein Saunaparadies ist das Weinheimer Freizeitbad Miramar bekannt und bei vielen Besuchern beliebt. In jüngster Zeit häufen sich indes Schlagzeilen über Fälle von sexueller Belästigung oder exhibitionistischer Handlungen. Jetzt meldeten Polizei und Staatsanwaltschaft Mannheim eine Vergewaltigung, die sich am Freitagabend in einem Whirlpool des Saunabereichs

...

Sie sehen 12% der insgesamt 3359 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 28.03.2018