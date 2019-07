Verkauf und Abriss

Bensheim.Der Bensheimer Weinszene stehen Veränderungen ins Haus: Winzer Michael Jäger übernimmt im nächsten Jahr das städtische Weingut. Er steigt zunächst in den Pachtvertrag von Axel Seiberth ein. Danach will der 48-Jährige einen großen, modernen Weinbaubetrieb im Westen der Stadt aufbauen – und dorthin auch sein eigenes Weingut verlagern.

Die Stadtverordnetenversammlung stimmte den Plänen zu, die in erster Linie den Verkauf des Gebäudes und der Rebflächen vorsehen. Die Steuerberatungssozietät Paschke und Vetter will den 80er-Jahre-Bau an der Darmstädter Straße abreißen lassen und an gleicher Stelle ein Wohn- und Geschäftshaus errichten. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 04.07.2019