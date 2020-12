Hessen.Der Verkauf von Feuerwerk zu Silvester wird in Hessen verboten. Das kündigte Ministerpräsident Volker Bouffier am Sonntag in Wiesbaden nach der Bund-Länder-Schalte mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (beide CDU) an.

© Bergsträßer Anzeiger, Sonntag, 13.12.2020