Verkehrsunfall nach Fahrstreifenwechsel

Bergstraße.Am Samstagabend (17.) gegen 19.45 Uhr kam es auf der Autobahn 659 in Fahrtrichtung Mannheim zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen.

Laut Mitteilung der Polizei hatte eine 72-jährige VW-Fahrerin zunächst den rechten von zwei Fahrstreifen auf der Autobahn befahren. In Höhe Viernheim wechselte sie dann auf den linken Fahrstreifen, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Der bereits auf dem linken Fahrstreifen herannahende 24-jährige Fahrer eines Mercedes fuhr infolge dessen auf den VW auf – es kam zur Kollision.

Die VW-Fahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedesfahrer wurde ebenfalls leicht verletzt, konnte sich aber anschließend selbstständig zur ärztlichen Untersuchung begeben. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt 27 000 Euro. Beide mussten abgeschleppt werden.

Kurz nach dem Zusammenstoß fuhr noch ein 27-Jähriger mit seinem Seat über ein abgefallenes Fahrzeugteil, das durch den Verkehrsunfall auf der Fahrbahn lag. Der Fahrer blieb unverletzt; am Fahrzeug entstand nur ein Schaden von etwa 50 Euro. ots

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 19.10.2020