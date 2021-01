Verlagerung der Produktion: „Alle Mitarbeiter sind geschockt“

Weinheim.Die Firma Freudenberg will 2022 große Teile ihrer Produktion von Einlagevliesstoffen für die Bekleidungsindustrie von Weinheim nach Italien verlagern. Damit verbunden wäre ein erheblicher Stellenabbau im Industriepark. Nach Mitteilung des zuständigen Geschäftsbereichs Freudenberg Performance Materials Apparel würden in Weinheim 176 von 232 Mitarbeitern ihren Job verlieren – also drei Viertel

...