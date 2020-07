Verletzte auf A 6 und B 47

Bergstraße.Ein missglücktes Überholmanöver führte am Samstag gegen 16.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 47 in Höhe des Autobahnanschlusses zur A 67 bei Lorsch, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde und Sachschaden in Höhe von rund 13 000 Euro entstand.

Sowohl der 40 Jahre alte Motorradfahrer aus Schwieberdingen bei Stuttgart als auch der 45-jährige Bürstädter Audi-Fahrer waren von der rechten auf die linke Fahrspur in Fahrtrichtung Bürstadt gewechselt, um langsamere Fahrzeuge zu überholen. Der Mann im Audi war dabei allerdings schneller unterwegs als der vor ihm fahrende Biker – so viel schneller, dass er auf das Motorrad auffuhr.

Zwei Stunden vorher war es auf der Autobahn 6 in Höhe des Viernheimer Dreiecks in Fahrtrichtung Süden zu einer Karambolage zwischen zwei Personenwagen gekommen, bei der fünf Menschen verletzt wurden. seg

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 06.07.2020