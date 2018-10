Verletzte bei Wohnungsbrand

Bergstraße.Beim Brand in einer Kellerwohnung in der Bahnhofstraße im Mörlenbacher Ortsteil Weiher wurden zwei Bewohner verletzt. Die Alarmierung war am Sonntagnachmittag bei der Rettungsleitstelle eingegangen.

Starke Rauchentwicklung

Durch die Rauchentwicklung wurden ein 59-jähriger Bewohner schwer und eine 92-jährige Bewohnerin leicht verletzt in eine Weinheimer Klinik eingeliefert.

Die Brandursache ist bislang noch unklar. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Südhessen ermittelt. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 16.10.2018