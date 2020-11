Vermisster 70-Jähriger wohlbehalten aufgefunden

Heppenheim.Ein seit dem Freitagnachmittag (20.11.2020) aus dem Krankenhaus in Heppenheim vermisster 70-jähriger Patient konnte wohlbehalten aufgefunden werden. Wie die Bundespolizei am Hauptbahnhof Mannheim am frühen Samstagmorgen (21.11.2020) gegen 1.25 Uhr telefonisch mitteilte, war der Mann in einer Regionalbahn zwischen Biblis und Mannheim einer

Zugbegleiterin aufgefallen. Der Vermisste konnte wohlbehalten ins Krankenhaus nach Heppenheim zurückgebracht werden.

© Bergsträßer Anzeiger, Sonntag, 22.11.2020