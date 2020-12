Bergstraße

Vermummte stürmten Bahnsteig und besprühten S-Bahn

An der S-Bahnstation Langen-Flugsicherung haben am Sonntagabend (13.12.) zehn vermutlich jugendliche Täter eine S-Bahn der Linie 3 überfallartig in nur wenigen Minuten auf einer Fläche von rund 100 Quadratmetern ...