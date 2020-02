Verpuffung in Weinheimer Schule

Weinheim.Im Rahmen eines Tages der offenen Tür kam am Samstag in der Dietrich-Bonhoeffer-Schule zu einem schweren Unfall. Während in einem Hörsaal ein chemisches Experiment durch- und vorgeführt wurde, ereignete sich kurz nach 12 Uhr aus bislang unbekannten Gründen eine Verpuffung.

14-Jähriger schwer verletzt

Drei Personen wurden verletzt, darunter ein 14-jähriger Schüler schwer. Nach letztem Kenntnisstand erlitt er Verbrennungen an den Händen und im Gesicht. Der Junge wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die beiden anderen Verletzten, eine Mutter mit ihrem Kind, wurden zur Behandlung mit Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Der Chemiehörsaal wurde abgesperrt. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Kriminaltechnik war zur Spurensicherung vor Ort. Das Seelsorgeteam Rhein-Neckar war mit vier Helfern ebenfalls im Einsatz.

Die Veranstaltung wurde um 14 Uhr regulär beendet. ots/red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 17.02.2020