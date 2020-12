Versorgung von Krankenhauspatienten laut Minister weiter gewährleistet

Hessen.Trotz der angespannten Situation in Hessens Krankenhäusern wegen der Corona-Pandemie ist die Versorgung der Patienten weiter gewährleistet. Dazu trage auch die gute Zusammenarbeit der Häuser untereinander bei, erklärte Sozialminister Kai Klose (Grüne) am Montag in Wiesbaden. "Dabei können besondere Belastungen in einzelnen Teilen des Landes ausgeglichen werden." Von der angespannten Lage seien derzeit vor allem Kliniken in den südlichen Landesteilen betroffen.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 21.12.2020