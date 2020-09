Verspätungen im Fernverkehr nach Fulda 

Frankfurt.Wegen einer Oberleitungsstörung ist es am Morgen zu Verspätungen und Zugausfällen zwischen Frankfurt und Fulda gekommen. Betroffen seien alle IC- und ICE-Linien auf der Strecke, teilte die Deutsche Bahn mit. "Die Züge des Fernverkehrs werden umgeleitet", sagte ein DB-Sprecher. Reisende müssten sich auf Verzögerungen von bis zu 40 Minuten einstellen. Darüber hinaus gebe es auch Teilausfälle zwischen Fulda und Frankfurt Flughafen. Reisende wurden gebeten, auf Züge des Regionalverkehrs sowie gegebenenfalls den Busersatzverkehr auszuweichen. "Am besten prüft man seine Möglichkeiten für die jeweilige Verbindung online."

Die Störung sollte voraussichtlich bis in den Vormittag andauern. Ausfälle gab es auch im Regionalverkehr zwischen Schlüchtern und Steinau. Hier wurde nach Angaben des DB-Sprechers Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 21.09.2020