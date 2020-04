Vertrauen neu erproben

Tabea Graichen. © Privat

„Der Herr ist auferstanden; er ist wahrhaftig auferstanden! Halleluja!“

* Der Ostergruß hallt noch durch diese Tage. Wir konnten ihn uns nicht in den Ostermorgen zurufen – jedenfalls nicht in der gewohnten Einbettung in den Gottesdienst der Osternacht oder des frühen Ostermorgens. Manche vermissen ihn, den Gottesdienstbesuch. Viele feiern mit den Angeboten aus Fernsehen und Internet. Eine Möglichkeit, in Verbindung zu bleiben und Gemeinschaft zu spüren.

Manche entdecken in ihren vier Wänden die Bibel im Schrank und schauen hinein oder erinnern sich an die Geschichten aus Religionsunterricht und Kindergottesdienst; aus Konfirmandenzeit oder Jugendgruppe. Und nicht zuletzt an Mütter und Großmütter, Väter und Großväter, die uns biblische Geschichten erzählten und abends mit uns gebetet haben.

Unzählige Generationen haben diese Geschichten getragen – gerade durch unsichere Zeiten. Meine Generation kennt sie nicht, solche Ungewissheit, wie und wann es weitergehen kann. Das erzwungene Zurückfahren und sich besinnen.

Dankbar für die Zuversicht

Ich bin dankbar dafür, dass ich in Frieden und Wohlstand aufgewachsen bin. Ich bin dankbar, in diesen Zeiten Zuversicht zu finden in den Vertrauensgeschichten, die vom Auferstandenen erzählt werden: Er begegnet Menschen und sieht, was sie brauchen. Er fragt einen Kranken, der zu ihm kommt, was er will. Er wendet sich Menschen zu. Hört aufmerksam und schaut genau hin. Legt auch einen Finger auf wunde Stellen. Und er befähigt, einen Weg anzunehmen, eine Herausforderung anzupacken, eine Prüfung zu bestehen.

Viele von uns singen am Abend beim Läuten der Glocken aus Matthias Claudius’ „Der Mond ist aufgegangen“. Es hat schon in Kindertagen Ruhe ausgestrahlt und beim Einschlafen geholfen. Es hilft auch heute: „…und lass uns ruhig schlafen. Und unsern kranken Nachbarn auch!“

Der erste Sonntag nach Ostern – auch Weißer Sonntag genannt – erinnert an die in alter Zeit in der Osternacht Getauften, die stolz ihre weißen Kleider der Zugehörigkeit noch einmal anziehen: Wir gehören dazu! Martin Luther ermutigt sich selbst in schweren Zeiten: Ich bin getauft! Ich gehöre dazu, zu denen, die vertrauen können. Zu denen, die gewiss sind, dass uns nichts trennt von der Liebe Gottes. Zu denen, die von einer lebendigen Hoffnung leben!

Wir sind miteinander eingeladen, solche Zuversicht und Hoffnung neu zu entdecken und zu leben. Sie kommt nicht aus uns selbst. Sie kommt vom Auferstandenen, der uns mit hineinnimmt in seinen Sieg über alles Lebensbedrohliche. Wir sind eingeladen, Vertrauen neu zu erproben – und einzustimmen: „Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten.“ (1. Petrus 1, 3)

