Viel Arbeit beim FC 07

Bensheim.Der FC 07 Bensheim blickt zuversichtlich der anstehenden Spielzeit in der Fußball-Gruppenliga entgegen. Das Team um Spielertrainer Elton da Costa will in der Spitzengruppe mitmischen, was mit der vorhandenen Spielstärke durchaus machbar erscheint.

Allerdings liegt in der Saisonvorbereitung viel Arbeit vor den Nullsiebenern, denn der Coach verlangt mehr Stabilität, also eine bessere Abstimmung zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen. Vor allem das Defensivverhalten muss erheblich verbessert werden, denn die Zahl der vielen Gegentreffer in der Vorsaison (80) muss wohl fast halbiert werden, um das gesteckte Saisonziel letztlich auch erreichen zu können. hs

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 04.07.2019