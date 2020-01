Viel mehr Arbeitslose

Die Zahl der Arbeitslosen in ganz Südhessen ist im Januar deutlich angestiegen. „Der Januar ist der Monat, in dem die Arbeitslosigkeit oftmals saisonal am deutlichsten steigt“, sagte Birgit Förster, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Darmstadt, gestern bei der Vorstellung der aktuellen Zahlen. „Vor allem auf dem Bau oder in Gärtnereien ruht witterungsbedingt die Arbeit. Viele Beschäftigte verlieren deshalb vorübergehend ihren Job oder freie Stellen bleiben zunächst unbesetzt“, erläuterte Förster. Ebenso baue der Einzelhandel nach dem Ende des Weihnachtsgeschäfts Stellen ab und auch sonstige befristete Arbeitsverträge endeten häufig zum Jahresende.

407 Betroffene mehr im Kreis

Auf den gesamten Zuständigkeitsbereich der Agentur für Arbeit in Darmstadt bezogen stiegen die Arbeitslosenzahlen um 1351 Menschen auf 19 859 Betroffene zurück. Im Kreis Bergstraße stieg die Zahl der Arbeitslosen stark an – und zwar um 407 auf 5328 Menschen. Die Arbeitslosenquote im Januar lag damit bei 3,6 Prozent. Im gleichen Vorjahresmonat betrug die Quote allerdings noch 3,8 Prozent.

Die Situation auf dem Bergsträßer Arbeitsmarkt ist dennoch unverändert am besten im Vergleich zur Lage in den anderen südhessischen Regionen. Die Quote im Odenwaldkreis und im Kreis Darmstadt-Dieburg lag im Januar bei 4,5 Prozent. Am höchsten ist die Arbeitslosenquote in der Großstadt: In Darmstadt lag sie im Januar bei 5,4 Prozent.

„Die Zeiten werden rauer“

„Bei den Arbeitsagenturen melden sich seit Monaten mehr Arbeitslose nach Beendigung ihrer Beschäftigung als im jeweiligen Vorjahresmonat. Zugleich zieht die Zahl der Kurzarbeiter deutlich an“, kommentiert Dirk Widuch, Geschäftsführer der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände (VhU), Geschäftsstelle Darmstadt und Südhessen, die Entwicklung. „Die Zeiten am Arbeitsmarkt werden rauer.“

Gleichzeitig gebe es aber auch viele offene Stellen in allen Berufen und in allen Regionen. Allein knapp 50 000 seien in Hessen bei den Arbeitsagenturen gemeldet. „Die Arbeitsagenturen müssen jetzt passende Stellen schneller und zielgenauer anbieten“, fordern die Arbeitgeber und fahren fort: „Arbeitslose müssen sich flexibel zeigen und etwa einen längeren Weg zum neuen Arbeitsplatz in Kauf nehmen.“ Für Unternehmen lohne es sich, bei motivierten Bewerbern mit Qualifikationsdefiziten die Fördermöglichkeiten von Arbeitsagenturen oder Jobcentern zu nutzen.

„Chancen für alle“

Widuch weiter: „Arbeitslose, die über ihren Wohnort hinaus nach Beschäftigung suchen, finden häufiger und schneller wieder eine Beschäftigung.“ Von den „zahlreichen Jobchancen“ profitierten auch viele, die es nicht so leicht am Arbeitsmarkt haben: 9500 Langzeitarbeitslose, 4700 schwerbehinderte Menschen, 12 800 über 55-Jährige und 46 000 Menschen ohne Berufsausbildung hätten in Hessen innerhalb eines Jahres den Sprung in den ersten Arbeitsmarkt geschafft. Auch in schwieriger werdenden Zeiten böten die südhessischen Unternehmen Chancen für alle“, sagte Widuch. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 31.01.2020