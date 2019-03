Viele Bergsträßer Verfolgte

Jugendliche betrachten Exponate der Gedenkstätte Osthofen. © dpa

Bensheim.Die Klasse 9gB machte sich in Begleitung ihrer Lehrkräfte Antje Kratsch und Marc Kühn mit der Bahn auf den Weg ins rheinhessische Osthofen. Dort besuchte man gemeinsam die Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationslagers Osthofen,welches eines der ersten KZ im damaligen Deutschen Reich war.

Den Beginn der Exkursion bildete ein informativer Fachvortrag über die Frühphase der NS-Diktatur, in welcher die ehemalige Papierfabrik des rheinhessischen Dorfes in den Jahren 1933/34 zum „Umerziehungslager“ umfunktioniert wurde und fortan „politisch Andersdenkende“ und „Oppositionelle“, im NS-Jargon „Gegner des wahren Deutschtums“ genannt, in „Schutzhaft“ genommen wurden. Viele SPD- und Gewerkschaftsanhänger aus dem Raum Bensheim/vorderer Odenwald wurden Opfer dieser frühen Verfolgungen.

Nach Ende des Vortrags erkundeten die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit dem pädagogischen Mitarbeiter Fabian Maier das Gedenkstättengelände und erfuhren von diesem viele Geschichten über die Einzelschicksale ehemaliger Osthofener KZ-Häftlinge sowie des damals eingesetzten Wachpersonals, welches für seine äußerste Brutalität gegenüber den Inhaftierten traurige Berühmtheit erlangte.

Den Schlusspunkt der fast vierstündigen Exkursion bildete die Dauerausstellung „Verfolgung und Widerstand in Rheinland-Pfalz 1933-45“, in der die Lerngruppe nochmals ihr Wissen über die Zeit des Nationalsozialismus vertiefen konnte. Marc Kühn

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 21.03.2019