Viele Gottesdienste abgesagt

Bergstraße.In mehr als der Hälfte der 44 Kirchengemeinden im Evangelischen Dekanat Bergstraße wird es Weihnachten weder in der Kirche noch im Freien Präsenzgottesdienste geben. Schweren Herzens haben sich etliche Gemeinden entschlossen, die geplanten Feiern mit Gottesdienstbesuchern abzusagen. Eines aber haben alle Kirchengemeinden deutlich gemacht: Weihnachten findet statt – nur anders als gewohnt.

Entscheidung fällt jeweils vor Ort

„In allen unseren Gemeinden wurde intensiv darüber nachgedacht, wie wir angemessen mit den Weihnachtsgottesdiensten umgehen können.“, sagte Dekan Arno Kreh und betonte: „Das Dekanat und die Kirchenleitung stehen ausdrücklich hinter der Entscheidung, die die einzelnen Gemeinden treffen.“ Entscheidend sei, dass alle Gemeinden für die Menschen ansprechbar blieben und verantwortlich mit den Gottesdiensten in der Pandemie umgingen.

Auch in den Gemeinden, in denen in den Kirchen keine Gottesdienste mit Gemeindemitgliedern gefeiert werden, gibt es ein breit gefächertes Angebot. Es reicht von Gottesdienstübertragungen im Internet über Weihnachtsgottesdienste „aus der Tüte“, in der sich eine CD mit einer Gottesdienstaufzeichnung befindet, offenen Kirchen für das stille Gebet bis zu Weihnachtslichtern an der Kirche, die abgeholt und als Windlichter mit nach Hause genommen werden können.

„Unsere Gemeinden haben viel Phantasie und Kreativität entwickelt, damit Weihnachten auch in der Pandemie stattfinden kann“, erklärte der Bergsträßer Dekan. Für den derzeitigen Lockdown gelte, dass Gottesdienste grundsätzlich möglich sind. Der rechtliche Rahmen müsse aber nicht ausgeschöpft werden. Die Entscheidung, ob Präsenzgottesdienste stattfinden können, treffen nach Angaben des Dekanats eigenständig die einzelnen Gemeinden.

Klar definierte Kriterien

Dafür habe die Landeskirche klar definierte Kriterien entwickelt. Demnach müsse unter anderem der Mindestabstand eingehalten werden. Es besteht – auch bei Gottesdiensten im Freien – Maskenpflicht. Es gebe keinen Gesang, auch keinen Einsatz von Chören. Kirchengebäude müssten zwischen zwei Gottesdiensten mindestens eine Stunde gut gelüftet werden. Die Dauer des Gottesdienstes sollte 30 Minuten nicht überschreiten. red

