Viele Helfer fürs Impfzentrum, aber immer noch nicht genug

Bergstraße.Der Aufbau des Bergsträßer Impfzentrums ist so gut wie abgeschlossen. Die Einrichtung am Berliner Ring in Bensheim soll in den nächsten Tagen betriebsbereit sein. Dieser Tage begrüßte Landrat Engelhardt schon einmal mehr als 30 Ärzte, die dem Aufruf des Kreises gefolgt waren, die Arbeit im Impfzentrum zu unterstützen.

„Den Kreis Bergstraße hat eins in der Pandemie besonders ausgezeichnet: Die Bereitschaft zu helfen! Und dafür sind Sie alle ein gutes Beispiel!“, so hieß Engelhardt die Mediziner willkommen. Bislang hätten sich mehr als 520 Fachkräfte beim gemeldet und ihre Bereitschaft signalisiert, den Kreis zu unterstützen. Doch, so Engelhardt, das reiche noch nicht. Für den Betrieb des Impfzentrums würden rund 200 Vollzeitkräfte benötigt. „Viele Helfer können aber nur Teilzeit unterstützen, so dass wir nochmals dazu aufrufen möchten, sich beim Kreis Bergstraße zu melden. Insbesondere werden noch Apotheker sowie PTA gesucht.“ Nähere Information gibt es auf der Webseite des Kreises.

Den Ärzten konnten Engelhardt und die Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz einstweilen schon einmal das Impfzentrum zeigen, in dem noch letzte Arbeiten durchgeführt wurden.

„Dann warten wir noch auf den Impfstoff“, sagte Engelhardt, der damit rechnet, dass gegen Jahresende, spätestens Anfang des kommenden Jahres, die ersten Impfungen verabreicht werden können.

Mammutaufgabe bewältigt

Der Aufbau des Impfzentrums innerhalb kürzester Frist, erklärte Engelhardt, sei eine Mammutaufgabe gewesen. „Diese hat unser Katastrophenschutz unter der Leitung von Markus Stracke allerdings eindrucksvoll bewältigt“, fand der Landrat. Die größte Herausforderung sei aber weder die Materialbeschaffung noch die Gewinnung von Dienstleistern gewesen, sondern die Gewinnung von Medizinern und Fachkräften. Die Personalsuche sei noch längst nicht abgeschlossen.

Landrat Christian Engelhardt appelliert deshalb nochmals an alle Menschen mit entsprechender Ausbildung: „Bitte melden Sie sich als freiwillige Helfer! Wir brauchen Sie!“

Gesundheitsdezernentin Stolz ergänzte dazu: „Neben der Arbeit des Gesundheitsamtes stellt das Impfzentrum eine weitere wichtige Säule zur Bewältigung dieser Pandemie dar.“

Die Mitarbeiter des Gesundheitsamts hätten in den vergangenen Monaten mit sehr großem Engagement und unter Aufbietung aller Kräfte dafür Sorge getragen, das Pandemiegeschehen im Kreis Bergstraße bestmöglich zu kontrollieren und Infektionsketten durch konsequente Kontaktnachverfolgung zu unterbrechen. Hilfe gab es, als die Infektionszahlen im Rahmen der deutschlandweit zweiten Welle auch im Kreis Bergstraße stiegen, durch die Bundeswehr. „Jetzt – mit dem Impfzentrum – können wir nach vorne schauen und sehen gewissermaßen Licht am Ende des Tunnels“, sagte Stolz. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 16.12.2020